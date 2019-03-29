واشنطن تحشد تحالفا "دوليا" ضد كاراكاس

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها، وستحشد تحالفا دوليا ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجباره على الرحيل عن السلطة.

وقال بومبيو: "سيبقى في منصبه حتى يغادره وسنواصل استخدام كل ما هو متاح لنا، بما في ذلك وهذا مهم جدا، تشكيل تحالف دولي كبير ضده".

وأضاف: "لدينا شركاء دوليون في جميع أنحاء العالم مستعدون للعمل المشترك في ما يتعلق بفنزويلا أيضا".

ودعا الوزير بومبيو إلى استمرار الضغط على كوبا لإضعاف مادورو، كون الكوبيين "يوفرون الحماية لعدد كبير من الأجهزة الأمنية داخل فنزويلا".

وقال: "ضباط الأمن في فنزويلا يدركون أن مادورو محمي من قوات خاصة كوبية، وهذا يجب أن يجعلهم يحسون بالعار".

وأضاف: "ينبغي على الكوبيين ضمان أمن قيادتهم وأعتقد أن بعض الفنزويليين يفهمون هذا، وأتمنى أن يتوصل الكثير منهم إلى استنتاج مفاده أنه ليس من مصلحتهم أن تحميهم عصابة من الحمقى قدمت من كوبا".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية كبيرة منذ يناير الماضي، بعد أن نصّب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه رئيسا لفنزويلا دون انتخابات أو أي مسوّغ شرعي.

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وسارعت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى للاعتراف به رئيسا بعد دقائق، وطالبت الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو بتسليم السلطة، وعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة.

وردّ مادورو معلنا بأنه الرئيس الدستوري المنتخب، ووصف غوايدو بأنه "دمية بيد الولايات المتحدة"، فيما دعمت روسيا والصين وتركيا والمكسيك والعديد من الدول الأخرى مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

المصدر: إنترفاكس