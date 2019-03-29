مطار سيدني يستأنف عمله بعد توقف إثر إنذار آلي في برج المراقبة

استأنف مطار سيدني الرئيسي تسيير رحلاته بعد أن علقها صباح اليوم بسبب انبعاث دخان من برج المراقبة الجوية.

وقالت هيئة خدمات الملاحة الجوية AirservicesAustralia: "لقد سمح رجال الإطفاء للموظفين بالعودة إلى البرج، ونتوقع أن نكون جاهزين للعمل خلال الدقائق العشر القادمة".

وبيّن برايس جوناس المشرف على عمليات الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز في حديث لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن جهاز الإنذار من الدخان دوى في البرج بسبب ارتفاع حرارة نظام دعم احتياطي لبطارية أحد الحواسيب.

The Sydney Air Traffic Control Tower has been evacuated after smoke was detected. There is a full ground stop in place with no aircraft departing or arriving at this time @SydneyAirport. We will update you as soon as we know more. pic.twitter.com/Riw1l59tDP — AirservicesAustralia (@AirservicesNews) ٢٩ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "أرسلنا أربع سيارات إطفاء وقمنا بإجلاء جميع موظفي البرج وعلقت الرحلات لمدة تقل عن ساعة نتيجة للخوف من الحريق".

وأشار إلى أن الفرق المختصة عملت على "إزالة البطارية، وفحصت الهواء داخل البرج، وهو آمن بنسبة 100% ثم سمحت للموظفين بالعودة إلى أماكنهم ومتابعة عملهم".

إقرأ المزيد

وكانت هيئة خدمات الملاحة الجوية الأسترالية، قد علقت جميع الرحلات في المطار وأخلت برج مراقبة الحركة الجوية في سيدني بعد إنذار آلي بالحريق في برج المراقبة.

المصدر: وكالات