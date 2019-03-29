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النرويج ستضطر في حالات الطوارئ لطلب مساعدة روسيا

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النرويج ستضطر في حالات الطوارئ لطلب مساعدة روسيا
Reuters Odd Roar Lange/NTB Scanpix
السفينة السياحية "Viking Sky"، النرويج، 23 مارس 2019
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سلطت صحيفة Klassekampen النرويجية الضوء على قدرات فرق الإنقاذ في البلاد، مؤكدة ضرورة الاستعانة برجال الإنقاذ الروس في حالات الطوارئ في شمال النرويج.

ونقلت الصحيفة عن روني شيلدوب، رئيس لجنة الطوارئ في مقاطعة فينمارك النرويجية، قوله: "مواردنا محدودة ونعتمد كثيرا على المساعدات الخارجية".

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه النرويج نقصا كبيرا في مروحيات الإنقاذ، فإن لدى روسيا مروحيات إنقاذ كثيرة قابعة في شبه جزيرة كولا بمقاطعة مورمانسك الحدودية مع النرويج.

وأضافت: "لقد أبرمت النرويج اتفاقيات إنقاذ مع عدد من الدول المجاورة. إذا وقع حادث كبير في الشمال، ستلعب المروحيات وغيرها من معدات الإنقاذ من روسيا دورا رئيسيا في عمليات الإنقاذ".

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كما تطرقت الصحيفة إلى حادثة سفينة Viking Sky السياحية يوم 23 مارس الجاري، عندما واجهت السفينة عاصفة عنيفة قبالة الساحل الغربي للنرويج ما دفعها لإنزال المرساة على بعد نحو خمسة كيلومترات من الساحل وتوجيهها نداء استغاثة.

وأوضحت كيف واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كثيرة في إجلاء ركاب السفينة الـ1.400 بواسطة المروحيات، حيث جرى نقل الركاب من السفينة على متن ثلاث مروحيات فقط ما أطال أمد عمليات الإجلاء.

المصدر: نوفوستي

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