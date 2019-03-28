واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

طلبت الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا للمبعوث الأمريكي لملف فنزويلا إليوت أبرامز.

وجاء ذلك خلال إجابة أبرامز على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة توافق على قرار للبرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات إضافية على أصول الدولة الفنزويلية في الخارج.

وقال أبرامز: "بالطبع نحن نتفق مع هذا (الحاجة إلى فرض عقوبات جديدة).. لقد طلبنا من دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على نظام مادورو".

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وأعلنت الأسبوع الماضي، المجموعة المصرفية الأمريكية "سيتي غروب" عن عزمها بيع عدة أطنان من الذهب الفنزويلي، والذي كانت قد رهنته كاراكاس لدى المجموعة مقابل الحصول على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار، لكنها تخلفت عن سداد شريحة من القرض.

وفي بداية الأزمة الفنزويلية، رفض بنك "إنجلترا" إعادة ما قيمته 1.2 مليار دولار من السبائك الذهبية​​​ الفنزويلية المودعة في البنك، إلى الحكومة الفنزويلية، وذلك بضغوط أمريكية.

المصدر: تاس