موسكو وبيشكيك تعدلان الاتفاقية حول القاعدة الروسية

على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان، وقع البلدان على بروتوكول يعدل بعض بنود الاتفاقية حول تواجد القاعدة العسكرية الروسية في قرغيزستان.

وحسب تصريحات صحفية سابقة ليوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، فإن التعديلات تشمل سعر أجرة أراضي القاعدة إضافة إلى مسائل تنظيمية مختلفة.

ونشرت بوابة المعلومات القانونية الرسمية الروسية الثلاثاء الماضي مشروع البروتوكول حول إدراج التعديلات على الاتفاقية العائدة للعام 2012، والذي نص على زيادة الأجرة السنوية للقاعدة العسكرية الروسية بمقدار 291 ألف دولار.

وتمت مراسم التوقيع على البروتوكول بحضور رئيسيي البلدين فلاديمير بوتين وسورونباي جينبيكوف.

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وتم تدشين قاعدة "كانت" الجوية الروسية في قرغيزستان في أكتوبر عام 2003 باعتبارها المكون الجوي لقوات الانتشار السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والذي يتولى مهمة توفير الغطاء الجوي لعمليات التكتل البرية.

وتحتضن القاعدة مقاتلات "سو-25 إس أم" ومروحيات "مي-8 إم تي في"، وتتبع تنظيميا للدائرة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي.

المصدر: وكالات