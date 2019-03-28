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القوات المسلحة المالطية تسيطر على سفينة اختطفها مهاجرون

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القوات المسلحة المالطية تسيطر على سفينة اختطفها مهاجرون
Reuters
خفر سواحل- أرشف
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أعلنت مالطا أن قواتها الخاصة استطاعت السيطرة على السفينة التجارية El Hiblu 1 التي اختطفها مهاجرون قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى القوات المالطية تقتاد السفينة إلى الشاطئ.

وقالت القوات المالطية إن السفينة المختطفة أعيدت إلى القبطان، وإنه تتم مراقبتها ومرافقتها إلى ميناء في مالطا، حيث سيتم تسليم المهاجرين إلى الشرطة للتحقيق معهم، حسب "أسوشيتد برس".

ورجحت مواقع إخبارية أن تصل السفينة إلى مالطا في تمام الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي.

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وكانت السلطات المالطية قد أعلنت أن مجموعة من المهاجرين اختطفت سفينة تجارية أنقذتهم في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا وأجبروا الطاقم على تغيير وجهته إلى أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الناقلة أنقذت حوالي 108 أشخاص استولوا عليها.

المصدر: وكالات

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