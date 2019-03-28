القوات المسلحة المالطية تسيطر على سفينة اختطفها مهاجرون

أعلنت مالطا أن قواتها الخاصة استطاعت السيطرة على السفينة التجارية El Hiblu 1 التي اختطفها مهاجرون قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى القوات المالطية تقتاد السفينة إلى الشاطئ.

وقالت القوات المالطية إن السفينة المختطفة أعيدت إلى القبطان، وإنه تتم مراقبتها ومرافقتها إلى ميناء في مالطا، حيث سيتم تسليم المهاجرين إلى الشرطة للتحقيق معهم، حسب "أسوشيتد برس".

Tra circa 4 ore, il mercantile #ElHiblu1 dirottato da un gruppo di migranti (77 uomini, 31 donne) entrerà nelle acque territoriali di #Malta, che ha schierato già la marina "anti pirateria".

Se non ci dovesse essere una risposta dura, si potrebbe creare un pericoloso precedente. pic.twitter.com/mSMCiTTl84 — Francesca Totolo (@francescatotolo) ٢٧ مارس ٢٠١٩

ورجحت مواقع إخبارية أن تصل السفينة إلى مالطا في تمام الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي.

Questa è il mercantile #ElHiblu1, che secondo quanto dichiarato da #Salvini sarebbe stato dirottato da un gruppo di migranti nella notte.

Transponder non funzionante dalle 04:07. pic.twitter.com/ayN7dPiaOK — Francesca Totolo (@francescatotolo) ٢٧ مارس ٢٠١٩

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وكانت السلطات المالطية قد أعلنت أن مجموعة من المهاجرين اختطفت سفينة تجارية أنقذتهم في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا وأجبروا الطاقم على تغيير وجهته إلى أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الناقلة أنقذت حوالي 108 أشخاص استولوا عليها.

المصدر: وكالات