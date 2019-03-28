القوات المسلحة المالطية تسيطر على سفينة اختطفها مهاجرون
أعلنت مالطا أن قواتها الخاصة استطاعت السيطرة على السفينة التجارية El Hiblu 1 التي اختطفها مهاجرون قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى القوات المالطية تقتاد السفينة إلى الشاطئ.
وقالت القوات المالطية إن السفينة المختطفة أعيدت إلى القبطان، وإنه تتم مراقبتها ومرافقتها إلى ميناء في مالطا، حيث سيتم تسليم المهاجرين إلى الشرطة للتحقيق معهم، حسب "أسوشيتد برس".
Tra circa 4 ore, il mercantile #ElHiblu1 dirottato da un gruppo di migranti (77 uomini, 31 donne) entrerà nelle acque territoriali di #Malta, che ha schierato già la marina "anti pirateria".— Francesca Totolo (@francescatotolo) ٢٧ مارس ٢٠١٩
Se non ci dovesse essere una risposta dura, si potrebbe creare un pericoloso precedente. pic.twitter.com/mSMCiTTl84
ورجحت مواقع إخبارية أن تصل السفينة إلى مالطا في تمام الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي.
Questa è il mercantile #ElHiblu1, che secondo quanto dichiarato da #Salvini sarebbe stato dirottato da un gruppo di migranti nella notte.— Francesca Totolo (@francescatotolo) ٢٧ مارس ٢٠١٩
Transponder non funzionante dalle 04:07. pic.twitter.com/ayN7dPiaOK
وكانت السلطات المالطية قد أعلنت أن مجموعة من المهاجرين اختطفت سفينة تجارية أنقذتهم في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا وأجبروا الطاقم على تغيير وجهته إلى أوروبا.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن الناقلة أنقذت حوالي 108 أشخاص استولوا عليها.
المصدر: وكالات