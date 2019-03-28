قتيلان بهجوم مسلح في سياتل

قتل شخصان وأصيب آخران أمس الأربعاء بإطلاق نار نفذه مسلح واستهدف السيارات على الطريق العام في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة.

وقال نائب مدير شرطة سياتل، إن رجلا اقترب من سائقة وأطلق عليها النار فأصابها بجروح، ثم بدأ بإطلاق النار على حافلة، لكن سائقها تمكن من الابتعاد عن موقع الحادث، وفعّل زر التحذير مستدعيا الشرطة.

كما فتح المسلح النار على سيارة أخرى في المكان، واقترب من سائقها وقتله، ثم استقل سيارة محاولا الهرب لدى وصول الشرطة، لكنه اصطدم بسيارة أخرى وقتل سائقها، واستمر في محاولات الفرار حتى اعتقلته الشرطة.

Multiple victims in shooting incident in area of 120/Sandpoint. Please avoid area as officers investigate. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 27 марта 2019 г.

On sand point way. Looks like the shooters went this way. Stuck on bus. pic.twitter.com/8orwL8yMRo — Michellesshells (@Meeshell13) 27 марта 2019 г.

This video is from the scene of a reported shooting in Lake City— we’re hearing reports of two people shot - possibly involving the Metro bus you see here. We’re working to confirm and will have the details for you live on @KIRO7Seattle at 5 #seattlepic.twitter.com/Wd9oy0fNns — Linzi Sheldon (@LinziKIRO7) 27 марта 2019 г.

المصدر: رويترز