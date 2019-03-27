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رئيس البرازيل: ليس من مصلحتنا التدخل عسكريا في فنزويلا

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رئيس البرازيل: ليس من مصلحتنا التدخل عسكريا في فنزويلا
Reuters Rodrigo Garrido
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أكد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنه ليس من مصلحة القوات المسلحة لبلاده التدخل عسكريا في فنزويلا.

وجاء ذلك في حديث بولسونارو للتلفزيون البرازيلي بعد أيام من زيارة رئيس البرازيل لواشنطن، حيث تناول موضوع الأزمة الفنزويلية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

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وفي معرض الحديث عن عملية عسكرية محتملة ضد السلطات الفنزويلية، قال ترامب بحضور بولسونارو إن "كل الخيارات على الطاولة بشأن فنزويلا"، مؤكدا أن بوسعه "التحدث باسم كلا البلدين".

وردا على سؤال حول دور البرازيل في التدخل المحتمل، قال ترامب إنه لم يناقش مشاركة البرازيل في ذلك لكنه يعتزم مناقشة هذا الموضوع خلال مباحثاته مع بولسونارو. وفي أعقاب المباحثات لم يتطرق ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البرازيلي إلى هذا الموضوع من جديد.

المصدر: رويترز

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