الانتخابات الأوكرانية.. حملة المرشح الأوفر حظا لا تستبعد الطعن بالنتائج في حال التزوير

لم تستبعد حملة المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، الطعن في نتائج التصويت المعلنة في حال وقوع تزوير واسع النطاق.

وخلال مؤتمر صحفي في كييف، اليوم الأربعاء، قال رئيس الحملة، إيفان باكانوف: "بالطبع نحن مستعدون للطعن بنتائج الانتخابات. لدينا فريق ممتاز سبق أن شارك في إجراءات الطعن بنتائج الانتخابات في العام 2004، ولدينا خبرة في ذلك. وتشير استطلاعات الرأي اليوم إلى أنه إذا تبين أننا لم ننتقل إلى الجولة الثانية، فسيكون ذلك دليلا على وجود تزوير كبير.. لكننا نأمل أن ذلك لن يحصل".

فرز "مواز" للأصوات

فيما أعلن منسق حملة زيلينسكي في الأقاليم، ألكسندر كورنيينكو، عزم فريقه على تنظيم فرز "مواز" للأصوات لنقل نتائجه إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وقال كورنيينكو: "سنجري فرزا موازيا للأصوات وسنعلن نتائجه بصورة فورية. إن هدفنا هو تقليص ما أمكن من الفارق الزمني بين لحظة إعلان رقم يعكس نتائج الاقتراع في هذا المركز أو ذاك، واللحظة التي ستعلن أوكرانيا كلها هذه النتائج".

ويتنافس في انتخابات الرئاسة التي ستشهدها أوكرانيا يوم 31 مارس، 39 مرشحا. ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، لا يزال الفنان الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، يتصدر السباق الرئاسي، إذ تتجاوز شعبيته، قبل أسبوع من الانتخابات، 30% من أصوات الناخبين. ويليه الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، الذي يحظى بثقة 17% تقريبا من مواطني البلاد. أما رئيسة حزب الوطن ("باتكيفشينا")، يوليا تيموشينكو، فتأتي في المرتبة الثالثة مع 12,5% من الأصوات، فيما تقدَّر شعبية يوري بويكو، زعيم حزب "القاعدة المعارضة - لأجل الحياة"، بحوالي 10%.

المصدر: نوفوستي