بومبيو: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية فحسب، بل وتمدها أيضا بمعلومات استخبارية.

وفي جلسة استماع نظمتها لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، قال بومبيو: "نحن نقدم لأوكرانيا مساعدات ملموسة. إننا نزود الشعب الأوكراني بوسائل دفاعية ونساعده من الناحية الاستخبارية. وهذا ما رأيته في منصبي السابق (مدير وكالة الاستخبارات المركزية، CIA)، قبل أن أصبح وزيرا للخارجية".

وتابع: "أنتم ترون جهودنا عبر العالم، بما في ذلك في أوكرانيا وجورجيا، لصد محاولات روسيا للتدخل وقت اقتراب الانتخابات"، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستشهد انتخاباتها الرئاسية يوم 31 مارس.

وأكد الوزير أن الخارجية الأمريكية تقدم مساعدة لجورجيا أيضا.

المصدر: تاس