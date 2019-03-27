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أثينا ترد على "التحرش التركي"

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أثينا ترد على
@PrimeministerGR
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس
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اتخذت الخارجية اليونانية الأربعاء، "خطوة قوية" ضد تركيا بعد أن تعرضت مقاتلات تركية لمروحية كانت تنقل رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس إلى جزيرة في بحر إيجه.

وقال المتحدث باسم الحكومة دميتريس تساناكوبولوس، في مؤتمر صحافي: "أدان رئيس الوزراء هذا الحادث، واتخذت وزارة الخارجية الثلاثاء خطوة قوية لدى السفارة التركية في اليونان".

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واتهمت الحكومة اليونانية تركيا بـ"تأجيج" التوتر بين البلدين، مشددة على "جهود أثينا بتفضيل السبل الدبلوماسية".

هذا، وأكد مصدر دبلوماسي استدعاء السفير التركي لدى اليونان براق أوزوغرجين الثلاثاء إلى وزارة الخارجية اليونانية.

والاثنين تعرضت مقاتلات تركية لمروحية "شينوك" كانت تقل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى أغاتونيسي قرب السواحل الغربية لتركيا، وقال تسيبراس مستهزئا في بيان: "يبدو أن المقاتلات التركية أرادت المشاركة في عيدنا الوطني".

وأضاف "أرغموا المروحية التي كانت تقلني على التملص من المقاتلات التركية التي كانت تنتهك مجالنا الجوي إلى أن اعترضتها مقاتلات يونانية".

يشار إلى أن هناك نزاعا بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن عدة جزر في بجر إيجه.

المصدر: أ ف ب

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