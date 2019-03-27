كازاخستان.. وقوع ضحايا جراء تحطم مروحية عسكرية جنوبي البلاد

أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، مقتل أفراد طاقم المروحية التابعة لوزارة الدفاع الوطنية، جراء تحطمها بمقاطعة كيزيلوردا جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وكتب رئيس الدولة على حسابه الرسمي في تويتر: "تحطمت في مقاطعة كيزيلوردا مروحية تابعة لوزارة الدفاع كانت تنفذ رحلة في إطار تدريب عسكري بمسار أكتاو - شيمكنت. وقتل أفراد الطاقم جميعهم"، مشيرا إلى أنه أوعز ببدء التحقيق في ملابسات الكارثة.

وعبر توكايف عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا أن مساعدات مادية سيتم تقديمها فورا.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية أن 13 شخصا كانوا على متن مروحية تابعة لها تحطمت جنوبي البلاد مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن المعلومات الأولية تدل على وقوع ضحايا جراء الحادث، مشيرة إلى أن العمل جار لتحديد عدد القتلى والمصابين.

وذكرت الوزارة أيضا أن المروحية سقطت أثناء تنفيذها رحلة ضمن مجموعة من ثلاث مروحيات، تربط بين مدينتي أكتاو (غرب) وشيمكنت (جنوب)، وذلك في مهمة اختبار جاهزية وتدريب للقوات المسلحة الوطنية.

وبحسب الوزارة فإن أجهزة الطوارئ تلقت بلاغا عن تحطم المروحية في مقاطعة كيزيلوردا (جنوبي البلاد) عند الساعة 17:35، وإن الإجراءات جارية لتحديد أسباب الحادث.

المصدر: وكالات