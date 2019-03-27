بعد ساعات من إعلان الهند أنها اختبرت بنجاح سلاحا مضادا للأقمار الصناعية، دعت باكستان اليوم الأربعاء لعدم عسكرة الفضاء وطالبت بحظر التهديدات العسكرية في الفضاء الخارجي.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، إن "الفضاء هو التراث المشترك للبشرية، وكل دولة تتحمل مسؤولية تجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عسكرة هذه الساحة"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "نأمل أن تكون الدول التي دانت في الماضي بشدة استعراض الآخرين مثل هذه القدرات، مستعدة للعمل على تطوير تعهدات دولية لمنع التهديدات العسكرية في الفضاء الخارجي".

وتابعت منتقدة ضمنا التجربة الهندية دون أن تسمي نيودلهي بالاسم: "التفاخر بمثل هذه القدرات يذكرنا بميل دون كيشوت للصراع ضد طواحين الهواء".

وكانت الهند قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أنها نجحت في اختبار سلاح مضاد للأقمار الصناعية، تمكن من إسقاط هدف من مدار أرضي منخفض.

وقال رئيس الحكومة الهندية على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن الهند أصبحت الدولة الرابعة في العالم التي لديها مثل هذه القدرات.

وتابع رئيس الوزراء أن هذا الأمر يجعل الهند قوة فضائية "وأكثر أمانا وستعزز السلام".

وأشار مودي إلى أن هناك 3 دول فقط تمتلك مثل هذا السلاح الجديد، هي روسيا وأمريكا والصين.

المصدر: رويترز