قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إنها لم تكن تتصور أن ارتداءها الحجاب (غطاء الرأس) خلال زيارتها لتعزية أهالي الضحايا وطمأنتهم، سيبث الأمان في نفوسهم.

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وأوضحت أرديرن خلال مشاركتها في برنامج "ذي بروجيكت" على قناة "تن نتورك" الأسترالية، اليوم الأربعاء: "لم أفكر في الأمر كثيرا، لكني رأيت أنه سيكون مناسبا".

وأضافت: "لم أكن أعتقد أن ارتدائي الحجاب من شأنه أن يبعث في نفوسهم كل هذا الشعور بالأمان".

وأكدت على أن بث الأمان في نفوس الناس مسؤولية تقع على عاتقها، وتابعت: "فكرة عدم شعور الناس بالأمان يؤلمني بشدة، لذا فإن استعادة هذا الشعور مسؤولية تقع على عاتقي".

وفي 15 مارس الجاري، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب مثلهم.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وظهر التضامن الواسع مع رئيسة وزراء نيوزيلندا منذ اللحظات الأولى للمجزرة، بالإضافة إلى ارتدائها الحجاب في ثاني يوم أثناء تعزيتها أهالي الضحايا وطمأنتهم.

المصدر: الأناضول