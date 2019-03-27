المشرعون البريطانيون يصوتون على بدائل لاتفاق ماي حول "بريكست"

بدأ مجلس العموم البريطاني جلسة سيصوت فيها المشرعون على خيارات بديلة لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بعد يومين من تصويت أعضاء المجلس لصالح تعديل يمنحهم دورا أكبر في تحديد مسار خروج المملكة من الاتحاد.

ومن المقرر أن تجري اليوم سلسلة عمليات تصويت على الخيارات القائمة بشأن "بريكست"، وهي: البقاء في السوق الموحدة، أو إجراء استفتاء ثان، أو حتى إلغاء "بريكست" برمته والبقاء داخل الاتحاد، على أن تطرح الاقتراحات التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات من جديد على النواب الاثنين المقبل.

يتبع..