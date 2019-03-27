 
مباشر
عاجل
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يستقبل المشير خليفة حفتر في القصر الملكي في الرياض

الصين تنوي محاكمة رئيس الإنتربول السابق بتهمة تلقي الرشوة

أخبار العالم

الصين تنوي محاكمة رئيس الإنتربول السابق بتهمة تلقي الرشوة
Reuters
رئيس الإنتربول السابق مينغ هوانغ وي، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln03

أعلنت وكالة مكافحة الفساد للحزب الشيوعي الصيني أن بكين ستحاكم رئيس الإنتربول السابق الصيني مينغ هونغ وي، بعد أن أظهر التحقيق أنه كان يتلقى الرشوة وينتهك قواعد الانضباط.

إقرأ المزيد
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جين بينغ، فرنسا، 24 مارس 2019
زوجة رئيس الإنتربول السابق تستغيث بماكرون

وأضافت الوكالة أيضا أنه تم طرد مينغ من صفوف الحزب الشيوعي الصيني.

وقالت الشرطة الدولية (الإنتربول) العام الماضي أن مينغ قدم استقالته من منصب رئيس الإنتربول، وذلك بعد أن نقلت السلطات الفرنسية عن زوجة مينغ تصريحها بأنه فقد بعد سفره إلى وطنه.

وتم تعيين مينغ (65 عاما) بمنصب رئيس الإنتربول في نهاية عام 2016 وذلك ضمن الجهود الصينية للحصول على مناصب قيادية في أهم المنظمات الدولية.

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا