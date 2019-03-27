الصين تنوي محاكمة رئيس الإنتربول السابق بتهمة تلقي الرشوة

أعلنت وكالة مكافحة الفساد للحزب الشيوعي الصيني أن بكين ستحاكم رئيس الإنتربول السابق الصيني مينغ هونغ وي، بعد أن أظهر التحقيق أنه كان يتلقى الرشوة وينتهك قواعد الانضباط.

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وأضافت الوكالة أيضا أنه تم طرد مينغ من صفوف الحزب الشيوعي الصيني.

وقالت الشرطة الدولية (الإنتربول) العام الماضي أن مينغ قدم استقالته من منصب رئيس الإنتربول، وذلك بعد أن نقلت السلطات الفرنسية عن زوجة مينغ تصريحها بأنه فقد بعد سفره إلى وطنه.

وتم تعيين مينغ (65 عاما) بمنصب رئيس الإنتربول في نهاية عام 2016 وذلك ضمن الجهود الصينية للحصول على مناصب قيادية في أهم المنظمات الدولية.

المصدر: رويترز