ترامب يمدد لعام حالة الطوارئ بسبب العمليات "الخبيثة" في الفضاء الإلكتروني

كشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدّد حالة الطوارئ فيما يتعلق بـ "الأعمال الخبيثة المتعمدة في الفضاء الإلكتروني" معتبرا أنها تشكل خطرا على كل المجالات في بلاده.

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وقال رئيس الولايات المتحدة إن "الأعمال الخبيثة" في الفضاء الإلكتروني "ما زالت تشكل تهديدا شديدا للولايات المتحدة".

وفي خطاب إلى الكونغرس، تم توزيعه بواسطة المكتب الصحفي للبيت الأبيض، أشار ترامب إلى أن هذه الأنشطة "تأتي إلى حد كبير من أشخاص خارج الولايات المتحدة". ولاحظ أن مثل هذه الأعمال "تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

وأعلن ترامب: "في هذا الصدد، وجدت أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ المعلنة في المرسوم التنفيذي 13694".

تم توقيع هذا المرسوم في 1 أبريل 2015 من قبل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما. وعادة ما تكون هذه المستندات صالحة لمدة عام، وبعد ذلك يقرر رئيس الدولة ما إذا كان سيتم تمديدها، أو الاكتفاء بفترة سنة على سريانها.

ومن الملاحظ أن الرئيس الأمريكي الحالي يستسهل إعلان حالات الطوارئ في البلاد، حتى ولو كان من أجل تنفيذ وعد انتخابي له، حسبما فعل قبل أيام حين وقع مشروع الموازنة الحكومية وفرض حالة طوارئ في البلاد من أجل بناء جداره الحدودي مع المكسيك، الذي كان قد وعد به في حملته الانتخابية.

المصدر: نوفوستي