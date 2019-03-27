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بوروشينكو يدّعي أن بوتين هو منافسه الرئيس في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

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بوروشينكو يدّعي أن بوتين هو منافسه الرئيس في انتخابات الرئاسة الأوكرانية
Reuters BelTa - Pool
أرشيف - بوتين يصافح بوروشينكو بحضور هولاند وميركل، مينسك، 11 فبراير 2015
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ادعى الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أن منافسه الرئيسي في انتخابات الرئاسة الأوكرانية المقررة في 31 الجاري، هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وكشف بوروشينكو لمشاهدي التلفزيون الأوكراني في برنامج "حرية التعبير"، أنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منافسا رئيسيا، حيث قال: "خصمي بوتين.. لا أشعر بالخجل من ذلك وأقول ذلك بلغة واضحة، فقط لأن البقية يخشون القيام بذلك.. خصمي بوتين".

وسينتخب الأوكرانيون رئيسا جديدا للجمهورية من بين 39 مرشحا في 31 مارس. وأظهر استطلاع حديث للرأي أن الفنان الكوميدي فلاديمير زيلينسكي يتصدر ترتيب المرشحين الأوفر حظا للفوز في انتخابات رئاسة هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، بينما يحتل بوروشينكو المرتبة الثانية.

ومن الجدير بالذكر أن أركان السلطة الأوكرانية الحالية المدعومين من الغرب، الذين وصلوا إلى الحكم بعد انقلاب وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، لا يخفون مشاعرهم العدائية تجاه روسيا وقادتها.

المصدر: نوفوستي

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