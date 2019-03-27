ترامب يدعو لعودة الأمريكيين إلى القمر بأي وسيلة ممكنة

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الرئيس دونالد ترامب، أوعز لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بإرسال أشخاص إلى القمر خلال السنوات الخمس مقبلة "بأي وسيلة ممكنة".

وقال بنس في جلسة مجلس الفضاء الوطني التابع للإدارة الأمريكية في هنتسفيل في ولاية ألاباما : " بإيعاز من الرئيس (دونالد ترامب)، هدف الإدارة الحالية والولايات المتحدة الأمريكية هو إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر خلال السنوات الـ5 المقبلة"​​​.

وأضاف بنس الذي يدير المجلس الوطني للفضاء ويشرف على سياسة الفضاء الأمريكية، أن ترامب "أوعز لوكالة "ناسا" وقائدها، جيم برايدنشتاين، بتحقيق ذلك بأي وسيلة ممكنة".

وتابع: "إن الولايات المتحدة ستكون أول قوة عظمى ترسل أشخاصا إلى القمر في القرن الحادي والعشرين، موضحا أن "الأولى ستكون امرأة وسيعقبها رجل، وسيحلقان بصاروخ أمريكي ومن الأراضي الأمريكية".

وكانت وكالة "ناسا" تستهدف في السابق إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر بحلول عام 2028. وكان رواد الفضاء الأمريكيين قد هبطوا على سطح القمر لأول مرة في التاريخ عام 1969.

المصدر: سبوتنيك