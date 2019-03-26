هبوط اضطراري لطائرة من طراز "Boeing 737-MAX 8" في الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الطيران المدني الفدرالية الأمريكية أن طائرة من طراز "Boeing 737-MAX 8" نفذت عملية هبوط اضطراري في مطار أورلاندو بولاية فلوريدا مساء الثلاثاء بسبب خلل في أحد محركاتها.

وأوضحت إدارة الطيران المدني أن الطائرة، التي تعود لشركة "Southwest Airlines"، كانت متوجهة من فلوريدا إلى مدينة فيكتورفيل بولاية كاليفورنيا في إطار رحلة نفذتها لتغيير موقع مرابطتها.

وذكرت أن طاقم الطائرة، التي كان على متنها 4 أشخاص بينهم طياران، أعلن حالة طوارئ فيها بسبب خلل تقني في أحد المحركات وعادت الطائرة إلى المطار الذي انطلقت منه في الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش.

وسبق أن اتخذت سلطات الطيران في دول العالم قرارا بوقف استخدام طائرات "Boeing 737-MAX 8" على خلفية تحطم طائرتين من هذا الطراز، وحصل الحادث الأول في نيوزلندا يوم 29 أكتوبر 2018 مما أسفر عن مقتل 189 شخصا، فيما وقعت الكارثة الثانية يوم 10 مارس 2019 وسط أثيوبيا وأودت بحياة 151 شخصا.

وتقوم حاليا شركة "بوينغ" الأمريكية باختبارات للتأكد مما إذا كان سبب الكارثتين يتعلق بتصميم الطائرات من هذا الطراز، بينما سبق أن ذكرت مصادر عدة أن المشكلة تعود إلى نظام تثبيت خاص يجنب الطائرة من أن تهوي وليس المحركات.

المصدر: وكالات