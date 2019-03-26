مرشح للرئاسة الأوكرانية يعارض حظر اللغة الروسية في البلاد

أعلن المرشح للرئاسة الأوكرانية، زعيم "الحزب الراديكالي" أوليغ لياشكو عن معارضته لحظر دراسة واستخدام اللغة الروسية في أوكرانيا.

وقال المرشح في حديث لقناة NewsOne التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "أنا ضد حظر تعلم اللغة الروسية... وإذا كان المرء يتعلم اللغة الروسية أو العربية أو الألمانية أو الفرنسية، فليتعلمها بحرية... وكيف يمكن حظر تعلم كل اللغات غير الأوكرانية"؟

وفي الوقت ذاته أكد لياشكو أن كل المسؤولين الحكوميين في أوكرانيا يجب أن يجيدوا اللغة الوطنية الرسمية.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأوكرانية يوم 31 مارس الجاري.

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وجدير بالذكر أن البرلمان الأوكراني بدأ منذ 28 فبراير الماضي بالنظر في مشروع القانون حول اللغة الرسمية بالقراءة الثانية. وانتقدت موسكو مشروع القانون معتبرة إياه تمييزيا ضد الناطقين باللغة الروسية، الذين يشكلون نسبة كبيرة من مواطني أوكرانيا.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأقليات القومية لامبرتو زانيير قد صرح في أعقاب تبني مشروع القانون بالقراءة الأولى بأنه يحتاج إلى التعديل ليتجاوب مع المعايير الدولية.

ومن المقرر أن يعود البرلمان لمناقشة مشروع القانون في أبريل المقبل، بعد الجولة الأولى من الانتخابات.

المصدر: نوفوستي