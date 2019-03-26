ميلانيا ترامب ومايك بنس يستقبلان زوجة غوايدو

أعلن البيت الأبيض أن فابيانا روساليس، زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي اعترفت به واشنطن "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، ستزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يستقبل زوجة غوايدو نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في البيت الأبيض يوم الأربعاء، والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب في ولاية فلوريدا يوم الخميس.

وحسب بيان للبيت الأبيض، يأتي ذلك بهدف تأكيد الدعم الأمريكي لخوان غوايدو.

وجاء في البيان بهذا الصدد أن "الولايات المتحدة عازمة على دعم قيادة الرئيس المؤقت خوان غوايدو، الذي يدافع عن الحرية واستعادة الديمقراطية للشعب الفنزويلي".

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ومن المقرر أن تزور روساليس خلال جولتها في الولايات المتحدة مدينتي نيويورك وميامي أيضا.

وكانت الصحفية فابيانا روساليس (26 عاما)، قد تحدثت في وقت سابق عن تلقي أفراد عائلتها وبعض أصدقائها تهديدات وتعرضهم للملاحقة بسبب النشاط السياسي لزوجها.

و حذرت سابقا الولايات المتحدة السلطات الفنزويلية من اتخاذ أي إجراءات ضد الشخصيات المعارضة في البلاد، بينما قررت المحكمة العليا الفنزويلية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو حظر السفر على غوايدو، وفتحت النيابة العامة تحقيقا معه في أعقاب جولته في دول أمريكا اللاتينية المؤيدة له.

المصدر: رويترز