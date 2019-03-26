مجلس النواب الأمريكي يفشل في تجاوز فيتو ترامب

فشل مجلس النواب الأمريكي في تجاوز فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار المشرعين إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب لإيجاد التمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وصوت ضد فيتو ترامب 248 عضوا في مجلس النواب، وأيد الفيتو 181 نائبا.

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وعلى الرغم من تأييد الأغلبية لتجاوز الفيتو، لم يتمكن النواب من الحصول على العدد الضروري من الأصوات، علما بأن تجاوز فيتو الرئيس يتطلب ثلثي الأصوات في المجلس.

وتمكن الديمقراطيون من كسب تأييد 14 من الجمهوريين، فيما كانوا بحاجة إلى 54 صوتا.

وكان من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ أيضا على تجاوز الفيتو، لكن هذه الخطوة باتت بلا معنى الآن بعد الفشل في مجلس النواب، إذ أن تجاوز الفيتو يتطلب ثلثي الأصوات في كلا المجلسين.

ترامب: الديمقراطيون حزب الحدود المفتوحة والمخدرات والجريمة!

وفي رد فعله على نتائج التصويت في مجلس النواب، شكر الرئيس الأمريكي النواب الجمهوريين على ما وصفه بـ "الانتصار الكبير".

Thank you to the House Republicans for sticking together and the BIG WIN today on the Border. Today’s vote simply reaffirms Congressional Democrats are the party of Open Borders, Drugs and Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 26, 2019

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أن "تصويت اليوم يؤكد ببساطة أن الديمقراطيين في الكونغرس هم حزب الحدود المفتوحة والمخدرات والجريمة"!

وكان ترامب قد استخدم يوم 15 مارس الجاري حق الفيتو ضد قرار الكونغرس إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس يوم 15 فبراير الماضي، من أجل إيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وذلك بعد أن رفض الكونغرس تخصيص المبلغ الذي طلبه ترامب لهذا الغرض.

المصدر: وكالات