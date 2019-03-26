الجيش الإسرائيلي يدفع بالتعزيزات إلى الجنوب

أمر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي باستدعاء قوات إضافية إلى منطقة الجنوب على خلفية التطورات الأخيرة حول قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أنه بعد تقييم الوضع برئاسة رئيس الحكومة ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو، أمر رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، باستدعاء قوة إضافية من لواء تابع لسلاح المشاة وكتيبة مدفعية، إلى منطقة الجنوب.

بعد تقييم الوضع برئاسة رئيس الحكومة ووزير الدفاع #نتنياهو أوعز رئيس الأركان الجنرال #كوخافي استدعاء قيادة لواء مشاة إضافية وكتيبة مدفعية إلى الحدود مع #غزة.كما وافق رئيس الاركان على تجنيد قوات احتياط اضافية وإبطال تبديل الكتائب الذي كان مخططًا له لبقية الاسبوع في المناطق المختلفة pic.twitter.com/kaDtWVElCl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 26, 2019

بالاضافة إلى ذلك، وافق رئيس هيئة الأركان على تجنيد قوات احتياط اضافية وإبطال تبديل الكتائب الذي كان من المخطط له لبقية الأسبوع في المناطق المختلفة.

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ويأتي ذلك بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقصف الجيش الإسرائيلي على مواقع داخل القطاع أمس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين.

المصدر: RT