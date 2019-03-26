وسائل إعلام غربية: أوكرانيا تفقد مواردها البشرية

على أبواب الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، نشرت أبرز الصحف الغربية، بما فيها Washington Post وNew York Times، مقالة أعدتها وكالة AP تبرز أبعاد هجرة الأيدي العاملة من هذه البلاد.

وتشير المقالة إلى أن حوالي 5 ملايين من أصل 44 مليون مواطن في هذا البلد، أي كل عاشر أوكراني، يعمل في الخارج. وتوضح AP أن الكثيرين من الأوكرانيين يتطلعون إلى العمل في دول أوروبية غربية مثل ألمانيا أو إيطاليا، لكن عددا لا بأس به يجدونه في شرق أوروبا، لا سيما في التشيك وبولندا المجاورتين.

وتكشف المقالة أن معظم الأوكرانيين المغتربين عملوا في وطنهم في الزراعة والبناء والوظائف الخدمية المنزلية، وهناك فئة صغيرة من الكوادر المؤهلة (كالأطباء وخبراء الحاسوب والمهندسين) الذين يعملون في الخارج كعمال بناء وزراعيين مأجورون وحمالين، لكنهم يتزايدون مع مرور الزمن الأمر الذي يعرض أوكرانيا لخطر البقاء "من دون أدمغة"ـ أيضا وليس فقط من دون أيد عاملة.

مع ذلك، فإن المقالة تصمت حول حقيقة "حساسة" سواء بالنسبة لأوكرانيا أو للغرب، هي أن معظم العاملين المغتربين الأوكرانيين غادروا بلادهم إلى "دولة الاحتلال"، كما تصف دعاية كييف الرسمية روسيا الجارة.

المصدر: نوفوستي







