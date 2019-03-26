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إصابة شخصين جراء إطلاق نار في مطار وسط تركيا

أخبار العالم

إصابة شخصين جراء إطلاق نار في مطار وسط تركيا
Reuters Murad Sezer
مطار في تركيا - صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام تركية بسماع دوي رصاص في مطار مدينة قيصرية وسط البلاد اليوم الثلاثاء.

وأكدت صحيفة "حرييت" إصابة شخصين جراء الحادث ونقلهما إلى مستشفى، ونشرت صورة تظهر سيارة إسعاف أمام مبنى المطار.

hurriyet.com

من جانبها، أوضحت قناة NTV التركية بأن الحادث نجم عن مشادة بين شرطيين تحولت إلى تبادل لإطلاق الرصاص، مما أسفر عن إصابة بعضهما البعض، وذلك في جناح الرحلات الداخلية داخل المطار.

المصدر: وكالات

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