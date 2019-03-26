 
مباشر
عاجل
حسن نصر الله: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل هو استهانة واستهتار بالعالمين العربي والإسلامي

روحاني: قرار ترامب حول الجولان اعتداء استعماري لا سابق له

أخبار العالم

روحاني: قرار ترامب حول الجولان اعتداء استعماري لا سابق له
Reuters AMMAR AWAD
مرتفعات الجولان السوري المحتل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmuw

دان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري المحتل، واصفا إياه بالاعتداء الاستعماري الذي لا سابق له.

إقرأ المزيد
هضبة الجولان المحتلة
العالم العربي يرفض قرار ترامب حول الجولان مؤكدا تبعيته لسوريا

وقال روحاني خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، عددا من الوزراء والمدراء والمسؤولين التنفيذيين: "لم يكن يخطر على بال أحد أن يقوم رجل في أمريكا، ومن جانب واحد، وخلافا للقوانين والقرارات الدولية، بمنح أرض تعود لشعب بلد آخر إلى مغتصب.

وأضاف أنه إبان العهد الذي كان يحكم فيه الاستعمار، كانت بعض القوى المستعمرة تقوم بمثل هذه الأعمال وتبادر إلى منح جزء من بلد إلى آخر، متابعا: "في القرن الجاري لم يسبق لأحد القيام بمثل هذا العمل".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

المصدر: فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وأخيرا المادة 102.. رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح يطلب إعلان الشغور الرئاسي في البلاد!