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البيت الأبيض: هناك صلة قوية وخاصة تجمعنا مع إسرائيل

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البيت الأبيض: هناك صلة قوية وخاصة تجمعنا مع إسرائيل
Reuters LEAH MILLIS
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، 25 مارس 2019
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عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكدا خلاله وجود صلة قوية وخاصة بين البلدين.

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وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "أكد زعيما البلدين وجود صلة قوية وخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وناقش الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو اهتمامهما المتبادل بتعزيز التعاون في بعض المجالات، بما فيها الأمن الإقليمي والتجارة والأبحاث وأمن المواصلات".

وأضاف البيان أن ترامب شدد أثناء اللقاء على تمسك الولايات المتحدة بمصالح الأمن في إسرائيل بما في ذلك دعم تفوقها العسكري. من جانبه عبر نتنياهو عن شكره لترامب على خلفية قراره بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

كما أكد الزعيمان ضرورة مواجهة "العدوان الإيراني" في المنطقة. وأشار ترامب أيضا إلى أن "المؤتمر الأخير في وارسو (13 و14 فبراير 2019) أظهر أن المصالح المشتركة بين إسرائيل والبلدان العربية تقدم إمكانية للتعاون الجديد".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه مع نتنياهو في واشنطن مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

المصدر: نوفوستي

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