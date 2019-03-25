صحيفة: الولايات المتحدة تختبر صاروخين اعتراضيين فوق المحيط الهادئ (فيديو)

أطلقت الولايات المتحدة صاروخين اعتراضيين من قاعدة فاندربيرغ في ولاية كاليفورنيا، ضمن اختبار أنظمة للدرع الصاروخية فوق المحيط الهادئ، حسبما أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة San Luis Obispo Tribune عن المتحدث باسم القاعدة الجوية، مايكل ستونسايفر، أن عملية إطلاق الصاروخين جرت عند الساعة الـ10 صباح الاثنين، بالتوقيت المحلي. وأكد أن الحديث يدور عن تنفيذ عملية مخطط لها مسبقا، إلا أنه قال إن تفاصيلها ستنشر في وقت لاحق.

وأشارت الصحيفة إلى أن التجربة الأخيرة جرت دون سابق إعلان، وذلك خلافا للعادة التي يتم بموجبها الإبلاغ عن عمليات الإطلاق المخطط لها قبل أشهر بل وسنوات من تنفيذها.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن البنتاغون يخطط لإطلاق صاروخين اعتراضيين من قاعدة فاندربيرغ، "لاختبار قدرة الولايات المتحدة على إسقاط صواريخ قد يطلقها الأعداء مثل كوريا الشمالية وإيران".

ولم يرد أي تأكيد رسمي لتنفيذ عملية إطلاق الصاروخين من قبل وزارة الدفاع الأمريكية.

المصدر: نوفوستي