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الرئاسة البرازيلية: نقل سفارتنا إلى القدس يحتاج إلى دراسة معمقة

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الرئاسة البرازيلية: نقل سفارتنا إلى القدس يحتاج إلى دراسة معمقة
AFP Jack Guez
مبنى السفارة البرازيلية في تل أبيب
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أعلن متحدث باسم الرئاسة البرازيلية، اليوم الاثنين، أن مسألة نقل سفارة البرازيل إلى القدس تحتاج إلى دراسة معمقة، مضيفا أن رئيس الدولة سيفعل ذلك.

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية البرازيلي، إرنستو أراوجو، أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس "ما زال قيد الدرس"، مضيفا: "قضية القدس مهمة للغاية، وهي تشكل جوهر ما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجديدة مع إسرائيل. الطريقة التي سيُتّخذ بها هذا القرار ما زالت قيد الدرس".

يتبع..

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