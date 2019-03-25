الرئاسة البرازيلية: نقل سفارتنا إلى القدس يحتاج إلى دراسة معمقة

أعلن متحدث باسم الرئاسة البرازيلية، اليوم الاثنين، أن مسألة نقل سفارة البرازيل إلى القدس تحتاج إلى دراسة معمقة، مضيفا أن رئيس الدولة سيفعل ذلك.

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية البرازيلي، إرنستو أراوجو، أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس "ما زال قيد الدرس"، مضيفا: "قضية القدس مهمة للغاية، وهي تشكل جوهر ما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجديدة مع إسرائيل. الطريقة التي سيُتّخذ بها هذا القرار ما زالت قيد الدرس".

يتبع..