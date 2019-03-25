مقاتلات تركية "تتحرش" بطائرة رئيس وزراء اليونان

قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، يوم الاثنين، إن مقاتلات تركية أعاقت رحلته الجوية على متن مروحية أثناء توجهه إلى جزيرة يونانية للاحتفال بذكرى ثورة 1821 ضد الحكم العثماني.

وأكد تسيبراس أن قائد مروحيته اضطر لتعديل مسار الرحلة من خلال خفض الارتفاع أثناء التوجه لجزيرة أغاثونيسي الصغيرة شرقي بحر إيجه، بسبب الاقتراب الخطير للمقاتلات التركية.

وصرح رئيس الوزراء اليوناني في كلمة ألقاها في جزيرة أغاثونيسي على بعد بضعة أميال من ساحل البحر المتوسط التركي: "لقد أجبروا طائرة الهليكوبتر التي كنت على متنها على المناورة حتى اعترضت الطائرات اليونانية القوات التي تنتهك المجال الجوي الوطني".

وأضاف "الرسالة التي أريد توجيهها هي أن مثل هذه الأعمال الحمقاء لا معنى لها فهي (تركيا) تهدر البنزين من أجل لا شيء.. سنكون دائما هناك للدفاع عن سلامتنا الوطنية".

وأفاد مسؤول عسكري يوناني في تصريح لرويترز بأن مقاتلة يونانية "إف 16" اعترضت الطائرات التركية على بعد أربعة أميال من مروحية تسيبراس.

من جهته، قال مصدر أمني تركي إن الطائرات التركية كانت تقوم بمهام روتينية.

وأشار المصدر إلى أنه "لم تكن هناك محاولات اعتراض من المقاتلات التركية خلال نشاط رئيس الوزراء اليوناني اليوم".

يشار إلى أن هناك نزاعا بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن عدة جزر في بجر إيجه.

المصدر: وكالات