أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، يوم الاثنين، أنه سيقاضي "فيسبوك" و"يوتيوب" بعد بث فيديو عن"مذبحة كرايستشيرش" على الموقعين.

ونقل الأسترالي يرينتون تارانت (28 عاما) هجومه على المسجدين في نيوزيلندا، يوم 15 مارس، في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك" لمدة 17 دقيقة.

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" مثبتة على جسمه.

وبعد ساعات قليلة من الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح، ظل بالإمكان العثور على الفيديو على "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، فضلا عن تطبيقي "إنستجرام" و"واتساب" المملوكين لـ"فيسبوك".

وأكد عبد الله زكري، رئيس مرصد الإسلاموفوبيا بالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أمر الدعوى القضائية، التي تم رفعها بسبب نشر الموقعين "معلومات ذات طابع عنيف تحرض على الإرهاب أو من شأنها الإساءة لكرامة الإنسان وكان بإمكان قاصرين رؤيتها أو استيعابها".

المصدر: وكالات