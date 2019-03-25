عنصر أمن أوكراني سابق: بوروشينكو كان على علم مسبق بتحطم الطائرة الماليزية عام 2014

أعرب الموظف السابق بجهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي بروزوروف، عن قناعته بضلوع سلطات بلاده في كارثة طائرة "بوينغ" الماليزية في أجواء إقليم دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) في صيف 2014.

وقال بروزورف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو، اليوم الاثنين: "قناعتي وفق المعلومات، أن الجانب الأوكراني ضالع في تحطم طائرة بوينغ".

وأشار بروزوروف إلى أن ما يدعم فرضيته "رد فعل سريع بشكل غير عادي للقيادة الأوكرانية" على الحادث.

وأردف: "لقد تشكَل انطباع واضح بأن الرئيس بوروشينكو ومكتبه الصحفي كانوا مسبقا على علم بهذا".

وأضاف أن هناك أدلة أخرى على ضلوع السلطات الأوكرانية في الحادثة، ومنها عدم إقدامها على إغلاق المجال الجوي فوق منطقة دونباس (جنوب شرقي البلاد) التي كانت حينذاك مسرحا لمواجهات عسكرية بين مقاتلي "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" (غير المعترف بهما) والقوات التابعة للحكومة الأوكرانية.

وتم إسقاط طائرة بوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية، يوم 17 يونيو 2014، بصاروخ قتالي، فوق مقاطعة دونيتسك، أثناء تنفيذها رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور، ما أدى إلى مقتل 298 شخصا كانوا على متن الطائرة.

المصدر: إنترفاكس