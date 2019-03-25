موظف سابق في جهاز الأمن الأوكراني: الجهاز يستعد لتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الموظف السابق في جهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي بروزوروف، أن هذا الجهاز يشرف عليه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وهو يخطط لتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وقال بروزوروف في مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الاثنين: "أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن نظام الاقتراع الإلكتروني بعنوان "الانتخابات" تشرف عليه دائرة أمن الإعلام والكومبيوتر لجهاز الأمن الأوكراني. وتضم كل لجنة انتخابية إقليمية موظفين من جهاز الأمن الأوكراني وسيقومون بحماية النتائج الجاهزة للانتخابات وأوراق الاقتراع ونقلها إلى اللجنة الانتخابية المركزية. ويعد جهاز الأمن الأوكراني برئاسة فاسيلي غريتشاك هيئة تقع تحت رقابة بوروشينكو بالكامل".

وستجري في أوكرانيا في 31 مارس الجاري الانتخابات الرئاسية العامة التي سيتنافس فيها 39 مرشحا.

المصدر: تاس