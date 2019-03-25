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زوجة رئيس الإنتربول السابق تستغيث بماكرون

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زوجة رئيس الإنتربول السابق تستغيث بماكرون
Reuters JEAN-PAUL PELISSIER
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جين بينغ، فرنسا، 24 مارس 2019
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صرحت زوجة رئيس الإنتربول السابق الذي اختفى في الصين العام الماضي، بأنها كتبت رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطلب مساعدته، عشية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى باريس.

وقالت غرايس مينغ في مقابلة مع قناة "France 24"، مساء أمس الأحد: "آمل أن يساعد الرئيس ماكرون السيد مينغ (زوجها) وأسرته لحماية حقوق الإنسان الأصلية".

وتحدثت غرايس أنها لم تسمع شيئا عن زوجها، المواطن الصيني مينغ هونغ وي، منذ سفره إلى الصين من فرنسا التي يقع فيها مقر الإنتربول في نهاية سبتمبر الماضي. وأعلنت السلطات الصينية آنذاك أنها تجري تحقيقا بحقه.

وقالت المرأة التي لا تزال تعيش مع طفليهما في مدينة ليون بفرنسا إنها خائفة من أن السلطات الصينية قد تقوم باختطاف أسرتها.

وأكدت أن زوجها "كان وفيا لوطنه". وتابعت: "وكان معروفا بتمسكه بوجهات النظر الإصلاحية".

من جهتها أفادت وكالة "أ ف ب" الفرنسية بأن غرايس مينغ كتبت رسالة لماكرون في 21 مارس الجاري.

وتم تعيين مينغ (65 عاما) بمنصب رئيس الإنتربول في نهاية عام 2016 وذلك ضمن الجهود الصينية للحصول على المناصب القيادية في أهم المنظمات الدولية.

وأقيم مساء أمس الأحد حفل عشاء خاص للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الصيني، شين جين بينغ، في الريفييرا الفرنسية، وذلك عشية اجتماعهما المقرر في باريس اليوم الاثنين.

المصدر: رويترز

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