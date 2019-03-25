مقتل 10 أطفال من أسرة واحدة بضربة جوية أمريكية في أفغانستان

قتل 10 أطفال من أسرة واحدة، إضافة إلى 3 مدنيين آخرين، بقصف جوي أمريكي في أفغانستان.

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وقالت ديبرا ريتشاردسون المتحدثة باسم مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان أمس الأحد إن القوات الأمريكية نفذت ضربة جوية، مشيرة إلى محاولات تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، فيما تختبئ طالبان عمدا بينهم.

من جهتها، كشفت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في معلومات أولية عن الواقعة أن الأطفال وأسرهم نزحوا بسبب القتال في مناطق أخرى من البلاد.

وأضافت البعثة في بيان أنها تتحقق من أن كل المدنيين الذين سقطوا وعددهم 13 لقوا حتفهم وقت الضربة الجوية.

ونفذت الولايات المتحدة الضربة الجوية في وقت مبكر يوم السبت في إطار معركة بين حركة "طالبان" والقوات الأفغانية والأمريكية دامت نحو 30 ساعة في إقليم قندوز بشمال أفغانستان.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير نشر في فبراير الماضي أن عددا قياسيا من المدنيين الأفغان قتلوا العام الماضي مع ازدياد الضربات الجوية والتفجيرات الانتحارية. وتزايد عدد الضحايا من الأطفال سنويا منذ 2014.

المصدر: رويترز