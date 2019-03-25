موسكو تعتبر نتائج تحقيق مولر فرصة لتصفير المشاكل في العلاقات بين البلدين

اعتبرت روسيا أن نتائج تحقيق المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، التي أثبتت عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، تشكل فرصة لـ"تصفير المشاكل" في العلاقات بين البلدين.

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وعلق رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ)، قسطنطين كوساتشوف،على نتائج تحقيق مولر، فكتب في حسابه على فيسبوك يقول: "هناك فرصة لتصفير الكثير من المشاكل في علاقاتنا، ولكن هل يجرؤ ترامب على ذلك؟ هذا سؤال. بالطبع، نحن مستعدون. وأود أن أقترح البدء في القضية الأكثر حدة: معاهدتي INF و START".

وقالت وزارة العدل الأمريكية في رسالة إلى الكونغرس، إن تحقيق مولر لم يكشف أي تواطؤ أو تنسيق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو فريقه مع روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016. وخلص المدعي العام الأمريكي ويليام بار أيضا إلى أن تحقيق مولر لا يقدم أدلة كافية على أن ترامب عرقل العدالة.

وقضى المدعي الخاص مولر حوالي عامين في التحقيق في مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات، وكذلك في علاقات مزعومة لترامب مع روسيا، وهو ما ينفيه الكرملين والبيت الأبيض معا.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، لم يوص مولر، في ختام التحقيق، بتوجيه أي تهم جديدة لترامب، على الرغم من أنه سبق له أن وجه اتهامات عديدة ضد موظفي الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابقين، بسبب إدلائهم بشهادات زائفة وغيرها من الانتهاكات التي تتمحور حول ارتكابهم مخالفات مالية والعمل في جماعات ضغط دون تسجيل.

كما اتهم مولر مجموعة من المواطنين الروس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية في عام 2016. ومع ذلك، لم تكن أي من الحالات المذكورة مرتبطة بـ "مؤامرة مع روسيا" حسبما يشتبه معارضو ترامب.

المصدر: نوفوستي