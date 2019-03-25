بيونغ يانغ تعود إلى مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين

أعادت بيونغ يانغ موظفيها إلى مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين بعد انسحابها من الهيئة في أعقاب فشل قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وقالت وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية، إن بعض عناصر الفريق الكوري الشمالي عادوا إلى العمل اليوم الاثنين، موضحة أنهم يقومون "بعملهم كالعادة".

وأكدت في بيان: "أجرى الجنوب والشمال مشاورات في مكتب الارتباط هذا الصباح وسيواصل المكتب العمل كالعادة"، مضيفة أن الشطر الشمالي لم يوضح أسباب انسحابه، ولا أسباب عودته.

وافتتح مكتب الارتباط الواقع في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية في سبتمبر الماضي وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين، غير أن بيونغ يانغ سحبت طاقمها منه الأسبوع الماضي بدون تقديم أي تبرير، وسط تعثر المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع سلاح الأولى النووي.

وبعد سنوات من التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية المقسومة، شهد العام 2018 تقاربا بين الكوريتين مع عقد لقاءات بين الزعيم الكوري الشمالي وكل من ترامب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

لكن فشل كيم وترامب في التوصل لاتفاق خلال قمتهما في هانوي الشهر الماضي بشأن تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها للتسلح النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، أثار تساؤلات بخصوص مستقبل عملية التقارب رغم تأكيد الطرفين رغبتهما في مواصلتها.

المصدر: أ ف ب