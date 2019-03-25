برلين: داعش لا يزال يمثل خطرا كبيرا

يرى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن تحرير المعقل الأخير لتنظيم داعش في سوريا لا يلغي مهمة مواصلة مكافحة هذا التنظيم الإرهابي.

ونقلت السفارة الألمانية لدى موسكو، اليوم الاثنين، عن تصريح لماس: "أصبح ذلك (التحرير) ممكنا بفضل التعاون الدولي الذي لا سابق له والذي أسهمت ألمانيا بقسطها فيه".

وأضاف الوزير الألماني: "وبغض النظر عن هذا النجاح لا يزال داعش يمثل خطرا كبيرا. إن عمل التحالف لم ينته بعد. والإديولوجية اللاإنسانية لداعش لم تختف".

وتابع: "يجب أن نواصل مكافحة الكراهية والإرهاب بحزم".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية نهاية الأسبوع الماضي عن تحرير المنطقة الأخيرة التي كانت تحت سيطرة داعش في سوريا.

وتقوم قوات سوريا الديمقراطية بأعمالها في سوريا بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

المصدر: إنترفاكس