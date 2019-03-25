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اعتداء على مسجد في كاليفورنيا وكتابة شعارات على جدرانه تشيد بهجوم نيوزيلندا

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اعتداء على مسجد في كاليفورنيا وكتابة شعارات على جدرانه تشيد بهجوم نيوزيلندا
مسجد في كاليفورنيا
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باشرت الشرطة الأمريكية التحقيق بحادث حريق بمسجد في جنوب كاليفورنيا باعتباره جريمة كراهية محتملة، في ظل وجود رسومات على الجدران تشيد بالهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا.

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وتم استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء أمس الأحد إلى مسجد المركز الإسلامي في مقاطعة إسكونديدو شمال سان دييغو بعد بلاغ بنشوب حريق في الجزء الخارجي للمسجد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الموجودين في المركز اشتموا رائحة دخان، ورصدوا نيرانا أخمدوها بسرعة قبل أن تتسبب بأضرار جسيمة، لحين وصول رجال الإطفاء، فيما لم تسجل أي إصابات.

وعثرت الشرطة على كتابات على جدار المسجد تشير إلى حادث إطلاق النار في 15 مارس الجاري على مسجدين في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا الذي خلف 50 قتيلا.

وتم إلغاء صلاة الصبح في المسجد وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

المصدر: رويترز

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