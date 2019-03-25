بدء إعادة جثامين ضحايا الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا إلى بلدانهم

تسلمت الهند، اليوم الاثنين، جثماني اثنين من مواطنيها، من ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، في نيوزيلندا منتصف الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يصل إلى الهند في وقت لاحق من اليوم جثمان ثالث، في حين أن جثماني ضحيتين هنديتين أخريين من ضحايا المجزرة سيدفنان في نيوزيلندا بناء على طلب ذويهما، بحسبما أعلنت البعثة الدبلوماسية الهندية في ويلينغتون.

وتأخرت عملية إعادة جثامين القتلى إلى بلدانهم لدواعي التحقيق في الهجوم المسلح الذي نفذه شاب أسترالي من دعاة تفوق العرق الأبيض، في المسجدين وراح ضحيّته 50 مصليا.

وحتى اليوم لم تعلن أي دولة أخرى غير الهند عن موعد وصول جثامين قتلاها من نيوزيلندا.

وقد أثارت المجزرة التي ارتكبها شاب أسترالي يدعى برينتون تارنت (28 عاما) وبث وقائعها مباشرة عبر فيسبوك، صدمة كبرى في نيوزيلندا، والعالم الإسلامي.

المصدر: أ ف ب