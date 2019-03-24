قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، الأحد، إن القضاء الفرنسي أصدر 2000 حكم ضد مرتكبي أعمال شغب خلال احتجاجات "السترات الصفراء"، مشيرة إلى أن 40% من المتورطين أدينوا بالسجن.

وأكدت بيلوبيه في تصريحات لقناة "بي إفي إم تي في" الفرنسية، نهاية 2000 محاكمة بالفعل، إلى جانب 1800 أخرى تجري في الوقت الحالي، وذلك بعد يوم احتجاجات "السترات الصفراء" التي نظمت للسبت التاسع عشر على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة مع نشر 65 ألف شرطي، ما ساهم في الحد من أحداث الشغب.

وكشفت الوزيرة أن 40٪ من الأحكام الصادرة بحق 2000 هي أحكام بالسجن الثابت، مضيفة أن 60٪ المتبقية شملتهم عقوبات أخرى مثل الأعمال ذات المصلحة العامة أو إرجاء التنفيذ.

ووفق بيانات أعلنها وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، فإن 40500 متظاهر شاركوا في الاحتجاجات التي نظمت يوم السبت في أنحاء فرنسا، مقابل 32 ألف محتج يوم السبت الذي سبقه حين وقعت أعمال عنف في جادة الشانزليزيه بباريس وأعمال نهب وحرق متاجر.

وأشار كاستانيه إلى اعتقال 233 شخصا، السبت، وتغريم 107 آخرين للاحتشاد في مناطق حوالي 15 مدينة حُظر التظاهر فيها لمنع تكرار أعمال الشغب التي حدثت قبل أسبوع.

المصدر: قناة "بي إفي إم تي في"