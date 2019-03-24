أكد مصدر دبلوماسي في العاصمة الفنزويلية، اليوم الأحد، هبوط طائرتين روسيتين في مطار سيمون بوليفار الدولي بضواحي كاراكاس، وعلى متنهما مجموعة من العسكريين الروس.

وفي حديثه لوكالة "نوفوستي"، قال المصدر إن عسكريين وصلوا إلى فنزويلا "للمشاركة في مشاورات ثنائية".

وأضاف أن الحدث "لا يوجد فيه أي لغز"، لكونه مرتبطا بشكل مباشر بتنفيذ عقود وقعها الطرفان منذ سنوات، بما فيها عقود في مجال التعاون العسكري التقني.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحف أمريكية لاتينية عن الصحفي الفنزويلي، خافيير مايوركا، قوله إن 99 عسكريا روسيا، على رأسهم جنرال رفيع المستوى، وصلوا إلى كاراكاس على متن طائرتي نقل "آن-124" و"إل-62".

ULTIMA HORA Esta tarde llegó al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor gral Vasilly Tonkoshkurov. Fueron recibidos en rampa presidencial por la VA Marianny Mata,dir Asuntos Internacionales e Integración(1/2) — Javier I. Mayorca (@javiermayorca) March 24, 2019

وذكر مايوركا، على حسابه في تويتر، أن الطائرتين نقلتا إلى العاصمة الفنزويلية 35 طنا من الشحنات، مضيفا أن العسكريين الروس استُقبلوا في المطار من قبل مسؤولين كبار في القوات المسلحة الفنزويلية وممثلي السفارة الروسية لدى كاراكاس، دون الكشف عن هدف الزيارة.

وأشارت وكالة "إنترفاكس" إلى عدم ورود تأكيدات رسمية على صحة الخبر.

المصدر: إنترفاكس