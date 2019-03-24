توجه مسؤول كوري شمالي رفيع إلى مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، من موسكو، بعد قضائه خمسة أيام في العاصمة الروسية، حسبما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وبحسب الوكالة فقد شوهد كيم تشانغ-سون، الذي يعتبر كبير معاوني زعيم الدولة، كيم جونغ أون، في مطار شيريميتييفو الدولي في العاصمة الروسية قرابة الساعة 2:45 مساء يوم أمس السبت (بتوقيت موسكو).

وانتقل تشانغ-سون على الفور إلى قاعة كبار الزوار بصحبة اثنين من الحراس، فيما توجه 4 مرافقين إلى بوابات الصعود إلى الطائرة. وتابعت الوكالة أن طائرته أقلعت في تمام الساعة 4:10 مساء، حيث حطت في فلاديفوستوك في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة أن التنقل الأخير للمسؤول أثار تكهنات بأن بيونغ يانغ تستعد لرحلة الزعيم الشمالي الأولى لروسيا منذ تقلده المنصب.

هذا وشوهدت مركبة يُحتمل أنها تقل تشانغ-سون، تخرج من مبنى الكرملين بشكل يومي ما بين الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي، مما قد يدل على أن المسؤول عقد محادثات مع نظرائه الروس حول الشؤون اللوجستية والتشريفات.

ورجحت "يونهاب"، أن يكون زعيم كوريا الشمالية يبحث الموقع الأفضل لزيارة البلد المجاور واضعا في اعتباره كلا من موسكو وفلاديفوستوك.

ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الإجابة عن سؤال هل جرى استقبال كيم تشانغ-سون في الكرملين أم لا، وهل يمكن اعتبار زيارته إلى موسكو تمهيدا لزيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا.

من جهتها، قالت سفارة كوريا الشمالية لدى موسكو، في ردها لوكالة "نوفوستي" على سؤال بهذا الشأن، إنها لا تملك معلومات عن زيارة مساعد كيم جونغ أون إلى موسكو.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تعزيز اتصالاتها الدبلوماسية مع روسيا في أعقاب فشل محادثات القمة الثانية مع الولايات المتحدة، في العاصمة الفيتنامية هانوي، الشهر الماضي. وقام 3 من كبار المسؤولين الشماليين بزيارات متتالية لروسيا خلال الشهر الجاري. كما زار وفد من أعضاء مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي بيونغ يانغ الأسبوع الماضي.

المصدر: يونعاب + نوفوستي