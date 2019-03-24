أعرب ديفيد ليدينغتون، وزير مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، النائب الحقيقي لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن اعتقاده بأنه لا يريد أن يحل محل تيريزا ماي.

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وقال ديفيد ليدينغتون للصحفيين، اليوم الأحد: "لا أعتقد أنني أريد أن أشغل مقعد رئيسة وزراء البلاد (تيريزا ماي)، وأظن أنها تقوم بعمل رائع".

وأضاف: "إن الشيء الوحيد الذي يحد بالكامل من رغبتك وطموحك في القيام بذلك (شغل المقعد) هو العمل الوثيق مع رئيسة الوزراء".

وتابع: "أنا معجب للغاية بكيفية قيامها بعملها".

وجاء تصريح ليدينغتون بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية حول احتمال وقوع "انقلاب" على تيريزا ماي قد يؤدي إلى أنه سيتعين عليه أن يشغل هذا المنصب.

المصدر: رويترز