حظرت اللجنة الانتخابية الوطنية في تايلاند على الناخبين التقاط صور شخصية وعادية داخل مراكز الاقتراع، وكذلك الحضور إلى هذه المراكز بقمصان تحمل أرقاما.

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ويوضح موظفو اللجان الانتخابية المحلية هذا الحظر لكل الناخبين الذين يأتون، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في أول انتخابات تشريعية عامة في البلاد منذ عام 2011. ويقولون إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان المرور السريع والمنظم للناخبين بمراكز الاقتراع.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن موظفة في اللجنة الانتخابية لأحد مراكز الاقتراع الواقع داخل مدرسة ثانوية، قولها: "كان هنا الكثير من الناخبين وراء أبواب المدرسة قبل انطلاق الانتخابات. وحتى الآن لا يزال موقف السيارات والشوارع المجاورة مزدحمة بسيارات الناخبين".

وأضافت: "خلال الساعات الـ3 الأولى لعمل مركز الاقتراع أدلى أكثر من نصف الناخبين المسجلين بأصواتهم. على ما يبدو فإن الناس كانوا يريدون القيام بذلك في الصباح، لكي يكون بإمكانهم الاستراحة بعد ذلك".

وردا على السؤال حول سبب حظر التصوير وارتداء القمصان الحاملة للأرقام، أوضحت: "إن حظر التقاط الصور الشخصية والعادية مرتبط بالأصل بالمسائل التنظيمية، وهو لا يقضي بالعقاب الجنائي، غير أن حظر ارتداء القمصان بالأرقام يعد جزءا من حظر الدعاية الانتخابية في يوم الانتخابات. ويقضي خرق هذا الحظر بدفع غرامة وحتى عقوبة بالسجن، إذ أن الأرقام تعد جزء من رموز الأحزاب في حملتها الانتخابية التي لا يمكن استخدامها إلا أثناء الحملة التي تسبق الاقتراع، غير أنها قد انتهت".

المصدر: نوفوستي