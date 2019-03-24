السلطات الفرنسية تكشف حقيقة ما حصل في "ديزني لاند"

نفت السلطات الفرنسية، أمس السبت، وقوع أي هجوم في مدينة الملاهي "ديزني لاند" في العاصمة باريس.

وقالت السلطات إن أصواتا عالية نجمت عن خلل في أحد المصاعد في ديزني لاند، أدت لحالة ذعر استمرت لفترة وجيزة وسادت شائعات عن وقوع هجوم، ولكن لم تحدث أي إصابات.

وأكد متحدث باسم الشرطة على أن الناس الموجودين في المتنزه فسروا خطأ هذه الأصوات على أنها إطلاق نار، فيما أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية بأنه حدث تدافع ولكنه كان إنذارا كاذبا، وإن قوات الأمن أكدت على عدم وجود أي خطر على الناس.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بإخلاء وإغلاق مدينة الألعاب "ديزني لاند" للاشتباه بوجود مسلح، الأمر الذي أثار ذعرا بين زوار المدينة.

المصدر: رويترز