 
مباشر

فرنسا.. إغلاق مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة باريس بعد أنباء عن وجود رجل مسلح

أخبار العالم

فرنسا.. إغلاق مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة باريس بعد أنباء عن وجود رجل مسلح
Reuters / Benoit Tessier
مدينة الألعاب ديزني لاند في باريس - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmh5

أفادت وسائل إعلام مساء السبت، بإخلاء وإغلاق مدينة ألعاب "ديزني لاند" في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر موقع sudinfo.be البلجيكي، أن حالة من الذعر في ديزني لاند باريس إثر تدوال معلومات عن وجود رجل مسلح، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالمكان محبوسون في المباني والمطاعم والمحلات.

وبحسب التقارير الواردة، فقد تم تحذير الزوار من محاولة الذهاب إلى هناك الليلة.

إلى ذلك وثقت مقاطع فيديو حالة الذعر التي انتابت المتواجدين بمدينة الألعاب، حيث كانوا يركضون يمنة ويسرة والصراخ يملأ المكان.

وقال رومان غوفينيت، مواطن بلجيكي كان حاضرا عملية الإجلاء: "كانت هناك حركة حشود كبيرة.. وفجأة أصبحت المدرجات مهجورة في بضع ثوان".

وأضاف لقد دفعنا إلى المتاجر.. أغلق حراس الأمن الأبواب وتم إجلاؤنا من خلف المبنى.. كان الفزع  سيد الموقف.. كثير من الناس كانوا يبكون.. لقد تساءلنا حقا عما كان يحدث.. ثم أبلغ حراس الأمن بأن الإنذار خاطئ".

وتابع قائلا: "إن وجود الشرطة والجيش بالموقع مهم جدا.. في الوقت الحالي يتم إجلاؤنا لكننا لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون حتى اللحظة".

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطاينة

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقابة المهن الموسيقية المصرية تقرر إيقاف شيرين وإحالتها للتحقيق.. هذا ما قالته في البحرين