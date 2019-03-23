أفادت وسائل إعلام مساء السبت، بإخلاء وإغلاق مدينة ألعاب "ديزني لاند" في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر موقع sudinfo.be البلجيكي، أن حالة من الذعر في ديزني لاند باريس إثر تدوال معلومات عن وجود رجل مسلح، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالمكان محبوسون في المباني والمطاعم والمحلات.

وبحسب التقارير الواردة، فقد تم تحذير الزوار من محاولة الذهاب إلى هناك الليلة.

إلى ذلك وثقت مقاطع فيديو حالة الذعر التي انتابت المتواجدين بمدينة الألعاب، حيث كانوا يركضون يمنة ويسرة والصراخ يملأ المكان.

وقال رومان غوفينيت، مواطن بلجيكي كان حاضرا عملية الإجلاء: "كانت هناك حركة حشود كبيرة.. وفجأة أصبحت المدرجات مهجورة في بضع ثوان".

وأضاف لقد دفعنا إلى المتاجر.. أغلق حراس الأمن الأبواب وتم إجلاؤنا من خلف المبنى.. كان الفزع سيد الموقف.. كثير من الناس كانوا يبكون.. لقد تساءلنا حقا عما كان يحدث.. ثم أبلغ حراس الأمن بأن الإنذار خاطئ".

وتابع قائلا: "إن وجود الشرطة والجيش بالموقع مهم جدا.. في الوقت الحالي يتم إجلاؤنا لكننا لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون حتى اللحظة".

Our Team Members are safe! They got evacuated pretty quickly, some are at their hotels, some are still in the village at a safe place! Please follow the instructions from the Cast Members and try to stay calm! We do not know what is going on at #disneylandparis — dein-dlrp.de Disneyland Paris & Walt Disney World (@deindlrp) 23 марта 2019 г.

Our news reporter is currently under lock down at the rainforest cafe at Disney village, our other team member got evacuated through the kitchen at the steak house!

Something is going on at #disneylandparispic.twitter.com/K49weQJw9R — dein-dlrp.de Disneyland Paris & Walt Disney World (@deindlrp) 23 марта 2019 г.

Estamos muy atentos a lo que está pasando en Disneyland París la gente huye y grita por una razón desconocida pic.twitter.com/P6VIFHNDbw — 6W (@6W_es) 23 марта 2019 г.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطاينة