ماي: ملتزمون بالقضاء على إيديولوجيا "داعش" السامة!

أصدرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم السبت، بيانا بمناسبة ورود أنباء عن القضاء على آخر معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وجاء في بيان نشره مكتب ماي: "أشيد بالعمل الدؤوب والشجاعة الاستثنائية للقوات البريطانية وشركائنا في التحالف الدولي الذين حاربوا داعش في سوريا والعراق".

ووصفت ماي تحرير آخر إقليم في سوريا من قبضة داعش بأنه "مأثرة تاريخية لم تكن لتتحقق من دون التزامهم واحترافهم وشجاعتهم".

مع ذلك فقد أشارت رئيسة الوزراء إلى وجوب "ألا نغفل عن التهديد الذي يشكله داعش"، مشددة على أن حكومتها تظل "ملتزمة بالقضاء على أيديولوجيته السامة". كما أكدت ماي أن الحكومة ستواصل "القيام بما هو ضروري لحماية الشعب البريطاني وحلفائنا".

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وفي وقت سابق من السبت، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) المدعومة من واشنطن، النصر الكامل والنهائي على "داعش" في بلدة الباغوز، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي. وأكدت قسد التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري، في بيان، أن مقاتليها انتصروا على مسلحي "داعش" بدعم من التحالف الدولي، داعية الحكومة السورية إلى الاعتراف بالحكم الذاتي في الأراضي التي تسيطر عليها قسد في المنطقة.

المصدر: موقع الحكومة البريطانية + وكالات