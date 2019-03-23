الجيش الفرنسي ينضم إلى الشرطة لمواجهة احتجاجات "السترات الصفراء"

انضمت قوات الجيش الفرنسي إلى الشرطة في العاصمة باريس يوم السبت للتعامل مع احتجاجات "السترات الصفراء" المستمرة للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

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ومُنع المحتجون من التجمع في الشانزليزيه بعد نهب متاجر ومؤسسات وعمليات تخريب في مطلع الأسبوع الماضي مما دفع الحكومة إلى استدعاء وحدات من الجيش فيما أطلق عليها اسم "عملية سنتنييل".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، قد أكدت أن الجنود الفرنسيين المشاركين في عملية "سانتينيل" لمكافحة الإرهاب لن يقوموا بتفريق مظاهرات "السترات الصفراء".

ونشرت بارلي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، يوم الجمعة تغريدة قدمت فيها بعض التوضيحات بشأن مهمات العسكريين من قوة مهمة "سانتينيل" الذين سيحلون، السبت القادم، مكان عناصر الشرطة وقوات الدرك في نشاطاتهم المتعلقة بمواجهة الإرهاب.

وأشارت الوزيرة إلى أن العسكريين سيعتنون بمهامهم الاعتيادية الخاصة بمنع وقوع أعمال إرهابية، وأنهم لن يقوموا بأي حال من الأحوال، بمراقبة النظام العام كونها مهمة الشرطة والدرك.

Notre mission reste bien inchangée : #protéger la #population contre la menace terroriste comme nous le faisons avec application depuis 4 ans. pic.twitter.com/WI53gRRz8c — Gouv militaire Paris (@Gouv_mili_Paris) 22 марта 2019 г.

Ce weekend, #Sentinelle apportera un appui renforcé aux forces de sécurité intérieure dans le strict cadre de la lutte #antiterroriste. En aucun cas les soldats ne seront amenés à réaliser des missions de maintien de l’ordre qui ne sont évidemment pas de leur ressort. pic.twitter.com/Ne10eR9eHU — Gouv militaire Paris (@Gouv_mili_Paris) 22 марта 2019 г.

وبدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين تتجمع في مناطق أخرى من باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبيرة في أحدث موجة من الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر بعد غضب عام من زيادة الضرائب على الوقود.

وتحولت الحركة إلى رد فعل عنيف وأوسع نطاقا ضد حكومة ماكرون رغم إلغاء الحكومة ضرائب الوقود.

France -Just In:



Macron’s Anti-Riot-Brigade and 6000 Police Officers are now on the move in Paris -Heading to all the hot spots where #GiletsJaunes protests are being held today -#CivilWarpic.twitter.com/PSNKGLHfge — Ruthann (@TeaBoots) 23 марта 2019 г.

المصدر: وكالات